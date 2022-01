Afghanistan:appello Guterres a talebani,proteggere diritti donne

(ANSA) - NEW YORK, 13 GEN - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha lanciato un appello alla leadership dei talebani in Afghanistan affinché "riconosca e protegga i diritti umani fondamentali delle donne e delle ragazze". "In tutto il paese sono scomparse dagli uffici e dalle aule, una generazione di ragazze sta vedendo le sue speranze e i suoi sogni infranti", ha spiegato, sottolineando che "nessun Paese può prosperare mentre nega i diritti di metà della sua popolazione". Guterres ha ribadito che "le Nazioni Unite sono pronte a cooperare e sostenere le autorità afghane affinché ciò sia possibile con la massima urgenza". E "andando avanti, è essenziale anche che venga compiuto ogni sforzo per costruire inclusive istituzioni governative in cui tutti gli afghani si sentano rappresentati, che promuovano la sicurezza e combattano il terrorismo". (ANSA).