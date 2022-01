Brasile, il maltempo non dà tregua a Minas Gerais, 25 morti

(ANSA) - BRASILIA, 13 GEN - In Brasile, è salito a 25 da ieri il numero delle vittime delle inondazioni che hanno colpito lo Stato sud-orientale di Minas Gerais, dove svariate migliaia di persone hanno già dovuto lasciare le loro case. Nella città di Claro dos Pocoes, a nord, un uomo è morto oggi dopo essere stato travolto dalle acque mentre tentava di attraversare un ponte a cavallo. A Ouro Preto, famosa per il suo patrimonio storico, una frana di terra e fango ha distrutto un edificio neocoloniale del 1800, il primo della città, per fortuna senza lasciare feriti. Un'altra delle località più colpite è Brumadinho, dove, il 25 gennaio 2019, il crollo di una diga causò 270 morti. Secondo l'ultimo rapporto della Protezione civile, Minas al momento registra 374 città in stato di emergenza e 30,5 mila sfollati. Ieri i numeri erano, rispettivamente, 341 e 29 mila. (ANSA).