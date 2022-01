Francia, domani allentate restrizioni di viaggio con Gb

(ANSA) - PARIGI, 13 GEN - Da domani la Francia allenterà le restrizioni di viaggio introdotte il mese scorso nei confronti dei viaggiatori dalla Gran Bretagna a causa della pandemia di Covid-19, consentendo l'ingresso a chiunque sia in possesso di un test negativo. Lo fa sapere l'ufficio del primo ministro. Il 16 dicembre scorso il governo francese aveva annunciato il divieto per i viaggi non essenziali da e per la Gran Bretagna, quando "l'epidemia si stava diffondendo a un ritmo spettacolare nel Regno Unito". (ANSA).