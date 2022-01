Francia: Macron continua a guidare i sondaggi presidenziali

(ANSA) - PARIGI, 13 GEN - Emmanuel Macron continua a risultare al primo posto nelle intenzioni di voto per le elezioni presidenziali francesi, con il 25% delle preferenze al primo turno del 10 aprile, davanti alla candidata del Rassemblement National, Marine Le Pen (18%) e quella dei Républicains, Valérie Pécresse: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'istituto OpinionWay - Kéa Partners per Les Echos e Radio Classique. Secondo lo studio, l'ex polemista e candidato di estrema destra, Eric Zemmour, è dato al quarto posto, con il 13% dei favori. A sinistra, il candidato della France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, si ferma al 9%, davanti all'ecologista Yannick Jadot (7%) e alla socialista, Anne Hidalgo (4%). Nel ballottaggio del 24 aprile, Macron verrebbe confermato per un secondo mandato all'Eliseo in entrambe le configurazioni, sia contro Marine Le Pen (56% contro 44%) sia contro Valérie Pécresse (54% contro 46%). (ANSA).