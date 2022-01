Green p. falso per Supercoppa,denunciato

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Un uomo di 32 anni è stato denunciato dalla Digos di Milano per sostituzione di persona dopo aver mostrato il green pass di un'altra persona ai tornelli d'ingresso dello stadio Meazza, che ieri ha ospitato la finale di Supercoppa tra Inter e Juventus. Attorno alle 20.30 il tifoso juventino è stato sorpreso al cancello 13 dal personale addetto alla verifica della certificazione verde. L'uomo era in possesso del green pass base, non sufficiente per l'ingresso allo stadio. Così ha tentato mostrando quello di un'altra persona. Negli stessi minuti una tifosa interista di 39 anni è stata bloccata ai controlli del cancello 3 con un fumogeno. La donna, residente in Emilia-Romagna, è stata raggiunta da un Daspo di 3 anni. (ANSA).