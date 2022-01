Scholz, sulla presenza ai giochi di Pechino si decide con Ue

(ANSA) - BERLINO, 13 GEN - "È ancora in corso un coordinamento in Europa per la decisione sui giochi olimpici in Cina e la decisione non è ancora stata presa". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Sholz, a Berlino, rispondendo a una domanda sulla linea tedesca sulla presenza all'evento sportivo. Sulla questione l'olandese Mark Rutte ha aggiunto che anche la situazione del Covid "limita" gli spostamenti. (ANSA).