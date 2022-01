Ucraina: Borrell, nessun negoziato sotto pressione Russia

(ANSA) - BREST, 13 GEN - Non ci saranno negoziati sull'Ucraina sotto la pressione militare della Russia: lo ha detto il capo della diplomazia dell'Ue, Josep Borrell, parlando questa mattina a Brest, in Francia, dove oggi si tiene un incontro informale con i ministri della Difesa dell'Ue, in gran parte dedicato alla minaccia di un nuovo conflitto in Ucraina. "Non dovrebbero esserci negoziati sotto pressione" - ha detto - aggiungendo che "i movimenti russi fanno parte della pressione". "Ci è stato assicurato che nulla sarà deciso o negoziato senza gli europei e il coordinamento con gli americani è assolutamente perfetto", ha detto ancora Borrell. (ANSA).