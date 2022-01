Covid: Zaia, Veneto resta in area gialla

(ANSA) - VENEZIA, 14 GEN - "Il Veneto resta anche la prossima settimana in zona gialla. Aspettiamo l'ufficializzazione, ma i nostri numeri solo da area gialla, in virtù soprattutto della soglia dei ricoveri in area medica" Lo dice il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in attesa del responso del Cts. Quanto alla richiesta di una nuova classificazione dei 'casi' il governatore aggiunge: "auspichiamo che a ore si decida di estrapolare dalla contabilità ospedaliera i dati di quelli che definisco i 'Covid per caso', pazienti, facciamo l'esempio della partoriente, del tutto asintomatici che si scoprono positivi solo all'ingresso in ospedale col tampone". (ANSA).