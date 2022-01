Picchia e uccide la suocera, arrestato 44enne a Latina

Gli agenti della squadra mobile e della squadra volante di Latina hanno arresto un quarantaquattrenne, già noto per alcuni precedenti di polizia. L'uomo è indagato per le gravissime lesioni causate alle suocera che, nella tarda serata di ieri, hanno portato al decesso della donna. L’uomo, originario della Sicilia, secondo i primi accertamenti, avrebbe percosso la donna, per motivi ancora non chiari, sino a farla rovinare per terra, così procurandole le gravi lesioni che poi ne avrebbero causato la morte.