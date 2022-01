Sit-in no vax a Roma: promotori, piazza S.Giovanni strapiena

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Quando i sindacati riempiono questa piazza date determinati numeri. Abbiamo riempito la piazza". E' quanto afferma, Angelo Di Stefano, uno degli organizzatori del sit-in no vax in piazza San Giovanni a Roma, presidente delle Partite Iva. "Basta che dite 'la piazza storica della sinistra e dei sindacati è tutta piena di persone che chiedono la fine di questo regime sanitario'. La piazza è strapiena ed è quella dei concertoni. Questo è il dato che dovreste dare se non è manipolazione", aggiunge un altro organizzatore. Alla manifestazione dei no vax a San Giovanni, contro l'obbligo vaccinale, sono arrivate persone da tutta Italia. Genova, Rimini, Sicilia, tutti riuniti contro "la dittatura criminale del regime". Quasi tutti senza mascherina. Non solo over 50 ma anche molti giovani e famiglie con bambini. E infatti dal palco arriva 'l'inno alla salvaguardia' dei bambini: "Dove sono le mamme di Italia: difendiamo i nostri figli. Tutte le piazze di Italia non si pieghino al sistema liberticida. Giù le mani dai bambini". Dal palco in cui si alternano numerosi oratori arrivano anche attacchi a Draghi "Siamo l'unico paese nel mondo" con queste regole. "Stanno sperimentando il regime anticostituzionale. Draghi è il nemico pubblico numero uno e dobbiamo far saltare questo governo. Stanno preparando la guerra. Unione Europea di servi", dice uno. (ANSA).