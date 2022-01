Usa: addio a Marlon Bundo, il coniglio star di Pence

(ANSA) - NEW YORK, 15 GEN - Marlon Bundo, il famoso coniglio della famiglia di Mike Pence con migliaia di follower su Instagram, è morto. Bundo, salito alle cronache come 'Botus' per il suo essere parte della Second Family e il primo consiglio nella storia a viaggiare a bordo dell'Air Force Two, è stato il protagonista di almeno tre libri per bambini scritti da Karen Pence, la moglie di Mike Pence. (ANSA).