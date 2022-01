Usa: scade moratoria sfratti a New York, rischio nuova crisi

(ANSA) - NEW YORK, 15 GEN - La moratoria sugli sfratti nello stato di New York, varata per alleviare il peso sulle famiglie alle prese con il Covid, arriva scadenza. A partire da oggi oltre mezzo milione di famiglie rischia di essere rimosso dalle proprie abitazioni. Le proteste per chiedere una proroga sono in corso da giorni ma finora senza esito. Per il governatore Kathy Hochul si tratta di una sfida non da poco: al centro del suo programma c'è infatti proprio l'abitazione, per tutti e a prezzi accessibili. E nel caso dovesse scoppiare una crisi degli sfratti le ricadute politiche per il governatore potrebbero essere non indifferenti. La fine della moratoria è una tegola anche per il sindaco di New York, Eric Adams, il cui avvio di mandato è già stato caratterizzato da non poche difficoltà. (ANSA).