Brasile: Papa, vicino alla gente colpita dalle inondazioni

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 16 GEN - "Esprimo la mia vicinanza alle persone colpite da forti piogge e inondazioni in diverse regioni del Brasile nelle ultime settimane. Prego in particolare per le vittime, i loro familiari e per coloro che hanno perso la casa. Che Dio sostenga l'impegno di quanti stanno portando soccorso". Lo ha detto il Papa all'Angelus. (ANSA).