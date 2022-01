Covid: Gb, 'segnali incoraggianti per revoca restrizioni'

(ANSA) - LONDRA, 16 GEN - Ci sono "segnali incoraggianti" per la revoca delle restrizioni Covid in Inghilterra alla fine del mese. Lo ha detto Oliver Dowden, ministro senza portafoglio del governo del primo ministro britannico Boris Johnson. Parlando su SkyNews e riferendosi alle restrizioni come lo smart working e il green pass in alcuni luoghi, Dowden ha sottolineato il "peso che grava sull'industria alberghiera e della ristorazione, sull'economia, sulle scuole, ecc. ., e voglio che ce ne liberiamo se possibile." "I segnali sono incoraggianti ma, chiaramente, aspetteremo di vedere i dati prima di prendere questa decisione finale", ha aggiunto Dowden, che è anche presidente del Partito conservatore. Le restrizioni, decise il mese scorso, devono essere riviste il 26 gennaio. (ANSA).