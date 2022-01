Salta torneo calcio No Green pass, questura Torino lo vieta

(ANSA) - TORINO, 16 GEN - 'Dai un calcio al Green pass', il torneo di calcio a cinque organizzato per oggi nel centro di Torino per esprimere dissenso contro il certificato verde, non si è disputato. Lo ha vietato la Questura, che ha fatto così rispettare le disposizioni relative alla zona gialla, che prevede solo iniziative statiche. In piazza una cinquantina di no Green pass che si sono dovuti accontentare di una polentata. "Questo divieto è la prova che dobbiamo disobbedire e che dobbiamo rifiutare le forme di controllo - sostengono i No Green Pass - noi qui ci siamo e continueremo ad esserci". Qualche bambino ha giocato con lo storico Subbuteo, il calcio da tavola steso per terra, altri hanno palleggiato con il pallone sul posto. (ANSA).