Scivola in un dirupo e muore sui Sibillini

(ANSA) - MONTEFORTINO, 16 GEN - Un 63enne, residente nell'entroterra fermano, è morto dopo essere scivolato per diverse centinaia di metri sul pendio innevato del versante est del monte Amandola (Fermo), nel Parco dei Monti Sibillini. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico di Montefortino sono stati allertati dalla centrale operativa, chiamata da alcune persone che avevano udito le urla dell'uomo. Un elicottero dei vigili del fuoco ha tentato un avvicinamento ma non è riuscito a causa del buio. Le squadre di terra sono riuscite a raggiungere la vittima e a trasportarla a valle, dove il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il 63enne ha ripetutamente urtato contro rocce e vegetazione. Quando è stato raggiunto è stato sottoposto ad un primo soccorso e poi trasportato su una ripida pendenza a valle, dove c'erano i mezzi di soccorso giunti da Comunanza e da Amandola, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri. E' il secondo incidente mortale sui Monti Sibillini nel giro di poche settimane; il 2 gennaio un 34enne, sempre del Fermano, di Porto Sant'Elpidio, Jonathan Strappa, è morto dopo essere scivolato da un sentiero tra il Rifugio del Fargno e Pintura di Bolognola, in provincia di Macerata. (ANSA).