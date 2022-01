Texas, liberato uno degli ostaggi della sinagoga

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Uno degli ostaggi della sinagoga a Colleyville, in Texas, è stato liberato. L'uomo non è ferito. Lo riporta Cnn citando alcune fonti. Intanto i legali dell'uomo, Muhammad Siddiqui, hanno smentito che sia il fratello di Aafia Siddiqui, la terrorista conosciuta come 'Lady Al Qaida' e condannata a 86 anni di carcere. Il sequestratore della sinagoga di Colleyville, in Texas, - spiegano - "non ha nulla a che fare con Aafia Siddiqui o con la sua famiglia". (ANSA).