ANSA-IL-PUNTO/COVID: In Fvg oltre 20% occupazione intensive

(ANSA) - TRIESTE, 17 GEN - La percentuale di terapie intensiva occupate da pazienti Covid è stabile al 18% in Italia, ma in Fvg - come in altre 7 regioni - si supera la soglia del 20% (23%). Lo riporta Agenas precisando che, invece, per quanto riguarda l'occupazione dei reparti di area non critica occupata da pazienti Covid la situazione è stabile (29%). Per quanto riguarda la scuola, il 5,58% dei docenti del Fvg e il 6,22% del personale Ata delle scuole statali non è in regola con l'obbligo vaccinale. Nelle scuole paritarie la percentuale è del 4,5% dei docenti e il 3,9% del personale non docente. Lo rende noto l'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen, con il d.g. dell'Ufficio scolastico regionale (Usr) Daniela Beltrame. "Sono numeri da non sottovalutare - dice Rosolen - continueremo a monitorare l'andamento della pandemia rispettando le indicazioni che arriveranno dalle autorità che auspichiamo siano sufficienti a contenere la diffusione del virus e ad assicurare la scuola in presenza e in sicurezza". In Fvg 1.086 docenti su 19.447 in servizio (5,58%) e 326 unità del personale Ata su 5.233 (6,22%) delle scuole statali non sono in regola. I docenti sospesi sono 403 ovvero il 37,10% dei non vaccinati che rispetto all'intero corpo docente si attesta al 2%. La percentuale del personale Ata sospeso rispetto al personale Ata non in regola è del 40,8% e del 2,5% sul totale. Il 42% dei docenti sospesi e il 37% del personale Ata sospeso sono stati sostituiti. Intanto, un uomo di 53 anni della provincia di Udine, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio avendo fatto ostruzionismo all'Hub vaccinale di Torreano di Martignacco per oltre mezz'ora rallentando le operazioni di vaccinazione. Infine, oggi in Fvg su 12.831 test e tamponi sono state riscontrate 1.757 positività al Covid 19, pari al 13,69%. Nel dettaglio, su 5.589 tamponi molecolari sono stati rilevati 684 nuovi contagi (12,24%); su 7.242 test rapidi antigenici 1.073 casi (14,82%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 42 (+1) di cui 36 non vaccinate, i pazienti in altri reparti sono 399 (+26). Oggi si registrano 10 decessi. (ANSA).