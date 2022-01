Cina: nascite crollano ai minimi storici nel 2021

(ANSA) - PECHINO, 17 GEN - Il tasso di natalità in Cina è precipitato ai minimi storici nel 2021, attestandosi al rapporto di 7,52 nascite ogni 1.000 persone, in calo su quello di 8,52 del 2020. In base ai dati dell'Ufficio nazionale di statistica, si tratta della cifra più bassa mai registrata nell'Annuario statistico del Paese dal 1978 ed è anche la più bassa dalla fondazione della Repubblica popolare cinese nel 1949. Lo scorso anno il Paese ha registrato un totale di 10,62 milioni di nascite. (ANSA).