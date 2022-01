Covid: Cina, 223 casi a massimi 22 mesi a ridosso Giochi

(ANSA) - PECHINO, 17 GEN - Il numero di nuovi casi di Covid-19 in Cina ha raggiunto quota 223, il livello più alto da marzo 2020, nel mezzo degli sforzi per eliminare la variante Omicron altamente trasmissibile a meno di tre settimane dalle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Secondo gli aggiornamenti della Commissione sanitaria nazionale, tra i 163 contagi interni registrati ieri altri 80 sono relativi a Tianjin, il primo focolaio di Omicron nel Paese, e altri 9 al polo manifatturiero del Guangdong. Un caso locale di Omicron è stato rilevato nel weekend a Pechino, spingendo le autorità a inasprire le regole di accesso alla capitale da altre parti della Cina. Il Paese, che per primo ha registrato il Covid-19, ha seguito la rigida politica della 'tolleranza zero', tenendo un rigido controllo dei confini, malgrado il resto del mondo abbia iniziato una riapertura. L'approccio è finito sotto pressione nelle ultime settimane con più focolari in tutto il Paese a ridosso dei Giochi olimpici invernali di Pechino 2022, la cui apertura è fissata al 4 febbraio. (ANSA).