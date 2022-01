Covid: Molise, settimana con contagi ancora in aumento

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 GEN - Nella settimana appena trascorsa in Molise contagi ancora in aumento, sono più di 4mila, livello mai raggiunto prima. I dati risentono ancora ancora dell'inserimento nel bollettino Asrem dei tamponi antigenici effettuati in farmacie e laboratori. Negli ultimi sette giorni i nuovi positivi sono stati nel dettaglio 4.106 contro i 2.679 della settimana precedente. Il tasso di positivita', calcolato su tamponi molecolari e antigenici, scende al 14,3 per cento. Sale ancora e di molto il numero degli attualmente positivi: oggi in regione sono 8.195 le persone positive al Covid, lunedi' scorso erano 4.711. Migliora invece la situazione sul fronte ospedaliero. Il numero complessivo dei ricoverati al Cardarelli di Campobasso passa in una settimana da 30 a 26, i pazienti in terapia intensiva nello stesso periodo scendono da 2 a 1. Negli ultimi sette giorni si sono registrate 4 vittime positive al covid (tra queste ci sono stati casi di decessi dovuti ad altre patologie e non al virus), sale così a 516 il numero dei morti in Molise dall'inizio della pandemia. (ANSA).