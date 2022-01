Incendio a Milano: 2 proprietari denunciano furti in abitazioni

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Vari oggetti spariti, in un caso del valore di alcune migliaia di euro, e la casa danneggiata e messa a soqquadro. E' la denuncia di due proprietari di abitazioni nella Torre dei Moro in via Antonini a Milano che nei giorni scorsi hanno presentato una denuncia alla polizia per furti nelle loro abitazioni, disabitate dal giorno dell'incendio avvenuto lo scorso 29 agosto. Entrambi sono assistiti dall'avvocata Solange Marchignoli. In una delle denunce si legge che l'11 gennaio, "in compagnia del perito e dei vigili del fuoco, mi sono recato nella mia abitazione al fine di quantificare i danni provocati dallo stesso incendio" e "dopo essere entrato mi sono reso conto della mancanza di alcune rimanenze di varia oggettistica per un totale di 2000 euro, oltre a diversi danni nei vari locali dell'appartamento, causati probabilmente da ignoti, per un totale di circa 2500 euro". Nella stessa denuncia si legge che il proprietario non ha chiuso a chiave la porta per via di un malfunzionamento, anche se "l'intera area cantiere è sorvegliata H24 da una vigilanza dinamica" di una ditta specializzata. Un altro proprietario ha denunciato che, il 9 dicembre 2021, dopo essere entrato nell'abitazione sempre in compagnia del perito e dei vigili del fuoco per verificare i danni dell'incendio, la porta d'ingresso "era completamente spalancata" e le chiavi di casa, consegnate ai vigili del fuoco e poi in custodia alla stessa ditta specializzata in vigilanza, erano appese nella serratura. "Dopo essere entrato nell'immobile - si legge in questa denuncia - ho notato che tutti i locali erano stati messi a soqquadro e che al suo interno vi era la mancanza di alcune rimanenze di varia oggettistica". (ANSA).