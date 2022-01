India: morte Generale Rawat fu un errore pilota dell'elicottero

(ANSA) - NEW DELHI, 17 GEN - Un errore umano: il pilota dell'elicottero precipitato causando la morte del Capo di stato maggiore della Difesa indiana Bipin Rawat, perse il controllo per l'improvviso cambiamento delle condizioni meteo. È la conclusione cui è giunta la commissione militare che ha indagato sulle cause dell'incidente che, lo scorso dicembre portò alla sensazionale scomparsa del generale e di altre tredici persone. Il pilota non è riuscito a reagire all'improvvisa formazione di nubi e ha condotto l'elicottero militare, un MI17V5, di produzione russa, a schiantarsi contro uno sperone di roccia. Rawat era stato il primo alto ufficiale ad essere nominato Capo di stato maggiore della Difesa indiana, ruolo che era stato creato appositamente per lui. (ANSA).