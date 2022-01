Parigi,torna obbligo mascherina all'aperto in luoghi frequentati

(ANSA) - PARIGI, 17 GEN - L'uso della mascherina torna obbligatorio all'esterno in alcuni luoghi particolarmente frequentati di Parigi e della regione Ile-de-France, come mercatini, raduni di oltre dieci persone, fermate dei trasporti pubblici, ma anche intorno alle stazioni, ai centri commerciali, alle scuole, alle università, ai luoghi di culto, e più generalmente in tutte le file d'attesa esterne. Venerdì scorso, il portavoce del governo francese, Gabriel Attal, aveva annunciato che un nuova ordinanza riguardante l'uso della mascherina all'aperto a Parigi sarebbe stata adottata "prossimamente". Il giorno precedente, la giustizia aveva bocciato il provvedimento che da fine dicembre imponeva l'uso della mascherina all'esterno in tutta Parigi. (ANSA).