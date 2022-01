Serbia: referendum giustizia, vincono i sì col 59,71%

(ANSAmed) - BELGRADO, 17 GEN - In Serbia la riforma della giustizia sottoposta ieri a referendum popolare è stata approvata con il 59,71% di sì, rispetto al 39,26% degli elettori che si sono espressi contro. A riferirlo è stata oggi la commissione elettorale, sulla base dello spoglio del 98,79% delle schede elettorali. Si tratta, è stato sottolineato, di risultati non ancora definitivi, anche se si ritiene che non vi saranno scostamenti di rilievo. L'affluenza alle urne è stata del 30,65% degli aventi diritto, poco più di 6,5 milioni. Il presidente della commissione elettorale Vladimir Dimitroevic ha detto di non avere notizia di gravi irregolarità nel processo elettorale, come invece era stato denunciato ieri sera da esponenti dell'opposizione. Il presidente serbo Aleksandar Vucic già ieri sera aveva parlato di un chiaro successo del referendum, sottolineando l'importanza degli emendamenti costituzionali approvati dai cittadini, diretti a conferire piena autonomia alla magistratura sottraendola all'influsso della politica, e rafforzando in tal modo il processo di democratizzazione e lo stato di diritto nel Paese balcanico impegnato nei negoziati di adesione all'Unione europea. (ANSAmed).