Serbia: Vucic, approvata riforma giustizia, oltre 60% di sì

(ANSAmed) - BELGRADO, 17 GEN - I cittadini serbi hanno approvato gli emendamenti costituzionali in materia di giustizia che erano oggetto del referendum svoltosi ieri nel Paese balcanico. A riferirlo è stato nella tarda serata il presidente Aleksandar Vucic. In una conferenza stampa nella sede del suo Partito del progresso serbo (Sns, conservatore), Vucic ha detto che dopo lo spoglio del 97,02% delle schede, i sì alla riforma della giustizia sono stati il 60,48% dei votanti, rispetto al 39,52% di coloro che hanno detto no. Dicendosi soddisfatto del risultato, il presidente si è congratulato con gli elettori per l'atmosfera democratica che ha caratterizzato la giornata elettorale. "Praticamente non vi sono stati problemi in nessun posto", ha affermato il presidente, secondo il quale "la Serbia ha lanciato al mondo un'immagine molto positiva" in termini di un'ulteriore democratizzazione, di una magistratura indipendente e di procure autonome, con un avanzamento del Paese in fatto di stato di diritto, un tema questo che sta molto a cuore all'Ue, con la quale la Serbia è impegnata nel negoziato di adesione. "Abbiamo fatto una buona cosa per il Paese". Vucic non ha fornito dati ufficiali sull'affluenza, che è stata comunque molto bassa. L'ultima comunicazione della commissione elettorale relativa alle 18 di ieri, due ore prima della chiusura dei seggi, parlava di una partecipazione di appena il 25,25%. Per la validità del referendum non vi era alcuna condizionalità sul quorum o affluenza minima. (ANSAmed).