Turchia: Kavala resta in carcere

(ANSA) - ISTANBUL, 17 GEN - I giudici della 13/esima sezione penale del tribunale di Istanbul hanno ordinato la prosecuzione dell'arresto per il filantropo turco Osman Kavala. Lo annunciano giornalisti turchi presenti in aula durante l'udienza. L'attivista per i diritti umani si trova in carcere dal 2017. (ANSA).