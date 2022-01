Covid: Hawaii a visitatori, serve booster per evitare quarantena

(ANSA) - NEW YORK, 18 GEN - Dalla settimana prossima le Hawaii richiederanno ai visitatori la prova di aver fatto il booster anti-Covid se vogliono evitare la quarantena. Lo riportano i media Usa. Attualmente, secondo le norme dello stato, per evitare i 5 giorni di isolamento i viaggiatori devono essere pienamente vaccinati, ossia aver ricevuto due dosi del vaccino Pfizer-BioNTech o Moderna o una di Johnson & Johnson (o avere un test negativo entro un giorno dal viaggio). Il 24 gennaio, tuttavia, entreranno in vigore nuove regole, secondo cui saranno considerati pienamente vaccinati solo coloro che hanno ricevuto anche il booster (la terza dose). "Sappiamo che la comunità ha bisogno di tempo per reagire, quindi daremo almeno due settimane a coloro che potrebbero non essere aggiornati per avere l'opportunità di andare a vaccinarsi se necessario", ha detto la settimana scorsa il governatore David Ige. (ANSA).