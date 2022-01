Covid: nuovo record in Israele, quasi 72 mila positivi

(ANSA) - TEL AVIV, 19 GEN - Nuovo salto in avanti dei contagi in Israele, quasi 72mila, un record giornaliero. Lo ha detto alla Radio Militare Nachman Ash, direttore generale del ministero della sanità. In salita anche i casi gravi che ora - secondo i dati del ministero - sono 533 contro i 498 di ieri. I casi attivi di Covid sono 393mila e da inizio pandemia sono stati più di 2 milioni gli israeliani che si sono infettati. Oltre 146mila minori in età scolare sono fuori dal sistema educativo a causa dell'infezione e altri 142mila sono in quarantena a causa dell'esposizione al virus. Circa 8.900 operatori sanitari sono inattivi o perché infettatisi o in quarantena: di questi, 1.209 sono medici e 2.540 infermiere. (ANSA).