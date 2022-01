Covid: parte autotest in E-R, oltre 1.200 nel primo giorno

(ANSA) - BOLOGNA, 19 GEN - Oltre 1.200 persone hanno utilizzato, nel primo giorno di funzione il servizio di autotesting con un tampone rapido antigenico, organizzato dall'Emilia-Romagna, grazie al quale le persone completamente vaccinate possono certificare sia l'avvio sia la fine dell'isolamento per positività al Coronavirus. Alle 16, erano già 1240 i tamponi fatti e caricati online sul fascicolo sanitario elettronico. Di questi, 850 test, pari a circa il 70%, riguardano nuovi positivi, che quindi riceveranno formalmente entro 24 ore la comunicazione di avvio del periodo di isolamento. Dopo 7 giorni potranno ripetere l'autotesting e in caso di negatività caricare il risultato sempre sul fascicolo sanitario elettronico e ottenere entro 24 ore la certificazione di fine isolamento. Gli altri 390 sono invece tamponi con esito negativo. "L'autotesting serve - dice l'assessore regionale alla sanità Raffaele Donini - sapevamo che il servizio sarebbe stato apprezzato, questo risultato lo conferma. I cittadini hanno compreso che il loro contributo attraverso l'autotesting è un tassello per uscire prima da questa pandemia. La maggior parte dei caricamenti riguarda esiti positivi: chi si è posto oggi in isolamento, perciò, non potrà contagiare gli altri, contribuendo a ridurre la circolazione del virus". Una cinquantina di test riguardano ragazzi in età scolare (sono esclusi gli under 12) che hanno così potuto testarsi senza attendere il proprio turno in farmacia. (ANSA).