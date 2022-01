Cristiani: Porte Aperte, discriminato 1 su 7, 5.898 uccisi

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Cresce globalmente la persecuzione anticristiana nel mondo e l'Afghanistan si colloca al primo posto per discriminazione (dopo 20 anni la Corea del Nord scende al secondo, anche se nello stesso Paese aumenta la persecuzione). Sono oltre 360 milioni i cristiani che sperimentano un livello alto di persecuzione e discriminazione nel mondo (1 cristiano su 7). Salgono invece a 5.898 i cristiani uccisi per cause legate alla loro fede. Sono i principali dati diffusi da 'Porte Aperte' che vengono presentati a Roma alla Camera dei Deputati. (ANSA).