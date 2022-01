Olanda: bimbo morto, arrestata la compagna del babysitter

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Nuovi elementi emergono dall'inchiesta sulla morte di Dean Verberckmoes, il bambino belga di 4 anni, il cui corpo è stato ritrovato lunedì sera in Olanda a cinque giorni dalla sua scomparsa. La compagna del babysitter del piccolo, arrestato nella notte tra lunedì e martedì durante una perquisizione effettuata nell'ambito delle indagini, è stata arrestata con l'accusa di omicidio e sequestro di persona dal gip di Dendermonde. Lo ha confermato oggi la procura delle Fiandre Orientali stando a quanto scrive l'agenzia di stampa Belga. Al momento però non è ancora chiaro se la donna abbia preso parte attiva alla morte del bambino di quattro anni. La donna era stata sottoposta a stato di fermo. La giovane vittima era stata con la coppia in passato e mercoledì 12 gennaio, è stato l'ultimo giorno in cui i due sono stati visti insieme. (ANSA).