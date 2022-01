Psichiatra, 'Breivik è ancora pericoloso come 10 anni fa'

(ANSA) - OSLO, 19 GEN - L'estremista norvegese Anders Behring Breivik, autore delle stragi a Utoya e Oslo in Norvegia dove sono morte 77 persone, continua ad essere pericoloso oggi come dieci anni fa. Lo ha affermato davanti ai giudici la psichiatra che lo ha osservato in detenzione, Randi Rosenqvist. "Credo che la diagnosi per Breivik rimanga la stessa - ha detto la psichiatra -. Il rischio di futuri atti violenti non è cambiato rispetto al 2012 e al 2013, quando ho scritto la mia prima valutazione". Secondo l'esperta, Breivik soffre di disturbi della personalità che ha descritto come "asociali, istrionici e narcisisti". Condannato nel 2012 a 21 anni di carcere che potrebbero essere prorogati, accompagnati da una pena minima di dieci anni - il massimo per l'epoca - Breivik, 42 ;;anni ha chiesto la libertà condizionale, sostenendo di aver rinunciato alla violenza. (ANSA).