Scuola: Flc Cgil,su dati contagi diffida al ministro Bianchi

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - "Dal Ministro, oggi in audizione, giungono notizie sui dati del contagio fra il personale della scuola e gli alunni a dir poco fumosi e opachi. Dati che comunque, se confermati, sono meno rassicuranti di quanto appaiono: il 6,6% in dad e il 13,1% in ddi per singoli studenti significa che complessivamente ci sono 64.368 classi in modalità a distanza o mista pari al 19% del totale". Lo dice la FLC Cgil, che aggiunge di aver già inviato una richiesta di convocazione con all'ordine del giorno la comunicazione dei dati sul contagio da COVID 19. Al sindacato "non rimane che diffidare il Ministro per inadempienza contrattuale: in forza del Protocollo sulla sicurezza il sindacato ha il diritto, a tutela del personale, di ricevere i dati del monitoraggio effettuato dall'Amministrazione". (ANSA).