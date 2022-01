Sequestrate munizioni in Senegal, partite da porto di Spezia

(ANSA) - GENOVA, 19 GEN - Sequestrati a Dakar tre container pieni di munizioni per armi da guerra per una valore di circa quattro milioni e mezzo di euro. Le armi erano su una nave battente bandiera della Guyana che avrebbe fatto tappa alla Spezia a inizio dicembre, mentre il 14 dicembre avrebbe effettuato una toccata a Las Palmas per poi approdare in Senegal. "Ho appurato che tutte le procedure sono state seguite alla Spezia sia dal punto di vista autorizzativo doganale sia della sicurezza. Procedure che sono state rispettose di tutte le norme previste", ha spiegato il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Mario Sommariva. Il comandante della nave avrebbe dichiarato che le munizioni sarebbero state caricate nel porto della Spezia. "Agenzia delle Dogane e Autorità portuale della Spezia chiariscano subito", hanno richiesto alcune associazioni e movimenti della Spezia e di Genova. (ANSA).