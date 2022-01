Sgomberata la tendopoli con circa 300 migranti a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 19 GEN - Circa 300 migranti accampati in una tendopoli del XII arrondissement di Parigi sono stati evacuati nel corso di un'operazione volta a metterli al riparo in appositi centri di accoglienza: è quanto riferiscono fonti concordanti alla France Presse. In totale, 276 persone hanno lasciato le loro tende montate sul Boulevard de Bercy per essere condotte in centri di accoglienza d'emergenza, ha riferito l'associazione France terre d'asile (Ftda), che ha seguito le operazioni assieme alle autorità dello Stato. Le persone evacuate, "da mesi in strada", come detto dal responsabile dell'Ong Utopia 56 Pierre Mathurin, sono principalmente originarie dell'Africa. Mathurin si dice soddisfatto per l'operazione ma critica al tempo stesso "l'ipocrisia" di uno "sgombero chiaramente condotto per anticipare la Nuit de la Solidarité", una mobilitazione volta ad aiutare le persone più vulnerabili che dormono in strada, inaugurata nel 2018. (ANSA).