Spara e si barrica in casa, Nocs irrompono e lo catturano

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 19 GEN - Si erano presentati per sottoporlo a un accertamento sanitario obbligatorio, ma Gianluigi Ragoni, 44 anni, non solo non ha aperto la porta di casa alla dottoressa che, accompagnata dalla polizia municipale e i vigili del fuoco di supporto, avrebbe dovuto valutare le sue condizioni. Ha esploso due colpi di arma da fuoco con una pistola calibro 22: grazie a quella porta rimasta chiusa non ci sono state gravi conseguenze per nessuno. Un pompiere è stato raggiunto da un proiettile che però, depotenziato dal legno dell'infisso, gli è solo rimbalzato sul torace senza che lo penetrasse. Ha riportato una contusione, 10 giorni la prognosi. A sbloccare la situazione a Torre del Lago, frazione di Viareggio, in serata l'intervento dei Nocs. Gli agenti del reparto speciale della polizia sono giunti in elicottero da Roma. Prima del loro intervento è stata tolta l'illuminazione in strada, poi si è sentita una forte esplosione. L'uomo, affetto da disturbi psichici, e il padre 90enne con cui viveva in casa, sono stati portati fuori dall'abitazioni sani e salvi. All'uscita la gente che si era affollata ha applaudito la polizia e insultato il 44enne. L'anziano è stato fatto salire su un'ambulanza, l'uomo su un'auto della polizia. (ANSA).