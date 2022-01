Usa: Biden nomina Jane Hartley ambasciatrice in Gb

(ANSA) - NEW YORK, 19 GEN - Joe Biden nomina Jane Hartley ambasciatrice in Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Lo comunica la Casa Bianca. Elizabeth Bagley è stata nominata ambasciatrice in Brasile e Alan Leventhal in Danimarca. Alexander Laskaris sarà l'ambasciatore americano in Chad. (ANSA).