Arcidiocesi di Monaco: almeno 497 vittime di abusi sessuali da parte di 235 fra preti e diaconi. "Poco credibile la smentita di Ratzinger"

Sono almeno 497 le persone che hanno subito danni nell’ambito degli abusi pedofili nell’arcidiocesi di Monaco. Lo ha spiegato Martin Pusch leggendo il rapporto a Monaco. Per lo più si tratta di giovani vittime di sesso maschile, il 60% dei quali in età compresa fra 8-14 anni. Le persone coinvolte negli abusi sessuali come artefici sono almeno 235, fra cui 173 preti, 9 diaconi, 5 referenti pastorali, 48 persone dell’ambito scolastico. Lo ha detto Martin Pusch., leggendo il rapporto sul fenomeno della pedofilia nell’arcidiocesi di Monaco, fra il 1945 e il 2019. «Il cardinale Reinhard Marx non è presente a questa conferenza. Lo abbiamo invitato ma ha deciso di non venire. Naturalmente deploriamo questa scelta». Lo ha detto Marion Westpahl, presentando a Monaco il rapporto sugli abusi sessuali sui minori nell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga.

I legali del rapporto di Monaco sulla pedofilia nell’arcidiocesi ritengono «poco credibile» la smentita del papa emerito Joseph Ratzinger, che ha sostenuto di non essere presente ad una seduta importante nel 1980, nella quale si decise di prendere un prete pedofilo nell’arcivescovado di Monaco e impiegarlo nella cura delle anime. Lo ha detto Ulrich Wastl a Monaco presentando il rapporto.