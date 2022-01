Covid: riprende lieve calo contagi in Gb, scendono ricoveri

(ANSA) - LONDRA, 20 GEN - Ridiscendono a 107.364 i casi quotidiani di Covid nel Regno Unito, secondo i dati censiti nelle ultime 24 ore su oltre 1,5 milioni di tamponi, con quasi mille contagi meno di ieri e la conferma di un calo anche della curva settimanale dopo l'ondata d'infezioni d'inizio anno alimentate dalla variante Omicron. In diminuzione rispetto a ieri sono pure i morti - da 359 a 330 - ma in questo caso con una tendenza su base settimanale ancora in ascesa seppure di poco (+1,8%). Mentre pare stabilizzarsi al ribasso - sotto quota 19.000 - il totale delle persone ricoverate per Covid negli ospedali britannici, dove si registra inoltre una riduzione media del personale assente perché contagiato o costretto all'isolamento a casa. Quanto ai vaccini, le terze dosi booster sfiorano ora i 36,6 milioni di somministrazioni (record europeo), le seconde dosi superano i 48 milioni e le primi dosi i 52,2 milioni (quasi il 91% dell'intera popolazione sopra i 12 anni). (ANSA).