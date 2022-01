Csm conferma a maggioranza vertici Cassazione

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - A maggioranza, in una seduta presieduta dal capo dello Stato, il plenum Csm ha confermato i vertici della Cassazione dopo che il Consiglio di Stato ha annullato la nomina del 2020 del primo presidente Pietro Curzio e della sua vice Margherita Cassano. Diciannove sono stati i voti favorevoli, 3 contrari e tre astensioni. Contro hanno votato il laico della Lega Stefano Cavanna e i togati indipendenti Sebastiano Ardita e Nino Di Matteo, astenuti i tre consiglieri di Unicost. Un dissenso motivato con i tempi troppo stretti della procedura e con le carenze della nuova deliberazione che lascerebbe irrisolti i rilievi dei giudici amministrativi. Esprimendo i propri auguri ai vertici della Cassazione, Mattarella ha invece ringraziato la Commissione Direttivi e il plenum per la "tempestività" delle decisioni che assicurano "la piena operatività dell'esercizio delle funzioni di rilievo per l'ordinamento giudiziario". (ANSA).