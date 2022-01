Von der Leyen, donne ai vertici? Ci sono, basta cercare

(ANSA) - STRASBURGO, 20 GEN - "Troppo spesso, quando cercano persone per le posizioni al vertice, gli uomini dicono che è difficile trovare donne con il profilo giusto. Bene, se cerchi seriamente, le troverai". Lo afferma, in un breve video pubblicato su twitter, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "È ora di rompere il soffitto di vetro. Spingerò per garantire che la nostra proposta sulle donne nei consigli di amministrazione diventi legge dell'Ue", aggiunge von der Leyen. Parole, quelle della presidente della Commissione, che arrivano a 48 ore dall'elezione di Roberta Metsola alla presidenza dell'Europarlamento. (ANSA).