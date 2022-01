Alpini: al via da Torino le celebrazioni per i 150 anni

(ANSA) - TORINO, 21 GEN - Con la prima tappa del ciclo di conferenze 'Alpini 1872/2022: le Truppe da montagna custodi della memoria, esempio di solidarietà', hanno preso il via oggi, alla Scuola di Applicazione dell'Esercito a Torino, gli appuntamenti culturali, celebrativi, addestrativi e sportivi per i 150 anni del corpo degli Alpini, un calendario di eventi che si concluderà il 15 ottobre con una manifestazione nazionale a Napoli. Per il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale Pietro Serino, le truppe Alpine "rappresentano una componente fondamentale dell'Esercito - sottolinea in un video messaggio -, radicata nel proprio passato e proiettata verso il futuro", mentre il Generale di Corpo d'Armata Ignazio Gamba, comandante delle truppe Alpine, evidenzia che "il 2022 si apre con rinnovate aspettative e ci auguriamo di poter riavere momenti di aggregazione alpina, come l'adunata nazionale di Rimini-San Marino, ma soprattutto di vivere un nutritissimo programma di ricorrenze e festeggiamenti". Fra queste, l'esposizione di pannelli commemorativi nelle sale ristrutturate del palazzo Alti Comandi, un evento addestrativo a Sestriere e una competizione di triathlon a Cortina d'Ampezzo e Macugnaga. Poi, ricostruzioni storico-militari con taglio addestrativo sui luoghi di alcune grandi battaglie, ascensioni su 150 cime italiane e la staffetta Ventimiglia-Trieste con la fiaccola della pace. (ANSA).