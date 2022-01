Positiva non vaccinata partorisce neonato prematuro e muore

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Una donna 28enne, postiva al Covid e non vaccinata, è morta al Policlinico Umberto I di Roma dopo che, durante la degenza, è stato possibile farla partorire quanto si è capito che le sue condizioni erano ormai disperate. Il bimbo, nato prematuro, ora è estubato e stabile. Durante le fasi della degenza si è tentato di tutto per salvare la vita della giovane, compresa la terapia intensiva in Ecmo. La donna era ricoverata dal 7 gennaio e in considerazione dell'aggravamento delle sue condizioni i medici avevano disposto il parto cesareo il 13 gennaio. (ANSA).