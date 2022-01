Spagna: Sanchez, al proprio posto 95% di chi era finito in Cig

(ANSA) - MADRID, 21 GEN - In Spagna oggi "è tornato al proprio posto" il 95% dei lavoratori finiti in cassa integrazione o che ha rischiato di rimanere senza impiego a causa della pandemia, grazie alle misure straordinarie con cui il governo ha "salvato milioni di impieghi", molti dei quali nel settore turistico. È quanto rivendicato dal premier spagnolo Pedro Sánchez, intervenuto alla fiera turistica Fitur di Madrid. Il primo ministro ha parlato poi nello specifico di questo settore, che ora è in fase "di piena ripresa", e ha promesso che, con i fondi europei, entro il 2023 verranno creati "oltre 200.000 nuovi posti di lavoro". (ANSA).