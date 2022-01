Terza dose vaccino per quasi metà residenti in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 21 GEN - Poco meno della metà dei residenti in Umbria hanno ricevuto tre dosi di vaccino contro il Covid. Al 21 gennaio sono infatti 423 mila 21, 8.494 nell'ultimo giorno, pari al 49,34 per cento del totale. I vaccinati con la prima dose sono invece l'84,09 per cento e quelli con la seconda l'82,73. In totale sono state inoculate un milione 395.339 dosi. Lo riporta il sito della Regione. (ANSA).