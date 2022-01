Covid: Iran approva vaccino per i bambini 5-11 anni

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Le autorità sanitarie in Iran hanno approvato le vaccinazioni pediatriche per i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Lo ha annunciato il portavoce del ministero della Salute di Teheran, Mohammad Hashemi. Il tipo di vaccino che verrà somministrato, ha aggiunto, sarà annunciato dalla task force sul coronavirus. L'Iran è il Paese più colpito dal Covid-19 in Medio Oriente. Secondo i dati ufficiali, 60,4 milioni di cittadini hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. (ANSA).