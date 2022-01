Francia: sondaggio, Macron al 25%, Pecresse e Le Pen al 15,5

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Se si votasse oggi, al primo turno delle presidenziali francesi Emmanuel Macron sarebbe in testa con il 25% dei consensi, seguito da Valerie Pecresse (Republicains) e da Marine Le Pen (Rassemblement National), entrambe con il 15,5%. Lo indica un sondaggio di Ipsos-Sopra Steria per Le Monde. E al ballottaggio il presidente in carica vincerebbe contro qualsiasi sfidante, secondo questa indagine che ha coinvolto 12.500 persone: Macron otterrebbe il 54% contro Pecresse (46%) e il 57% contro Le Pen (43%). (ANSA).