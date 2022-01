Morto durante stage: oggi in paese funerali altro ragazzino

(ANSA) - UDINE, 22 GEN - A incupire ancor più l'atmosfera nella piccola comunità di 3.500 abitanti di Castions di Strada (Udine), è il fatto che il paese era già in lutto per la morte di un adolescente ancora più giovane di Lorenzo Parelli, un ragazzino di 16 anni deceduto sabato scorso mentre provava la propria moto da cross in un campo nei pressi del cimitero. Casualmente proprio oggi si terranno i funerali, dopo il nulla osta per la sepoltura rilasciato soltanto due giorni fa al termine di approfondimenti di indagine. Funerali ai quali Lorenzo aveva espresso l'intenzione di partecipare. (ANSA).