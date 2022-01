Neonato morto dopo parto: in Procura fascicolo contro ignoti

(ANSA) - TRIESTE, 22 GEN - La Procura della Repubblica di Trieste ha aperto un fascicolo contro ignoti sul caso del neonato morto poche ore dopo il parto, nella tarda serata del 19 gennaio. Il bimbo, figlio di genitori stranieri, era nato in una struttura privata a San Dorligo della Valle (Trieste) intorno alle 20 ma poche ore dopo, in seguito alle condizioni non buone del piccolo, era stato chiesto l'intervento dei sanitari del 118. Questi hanno portato i primi soccorsi al neonato, che avrebbero trovato ancora attaccato al cordone ombelicale e alla placenta. Poi hanno deciso di trasferirlo in ambulanza all'ospedale pediatrico Burlo Garofolo. Qui i sanitari sono riusciti anche a stabilizzarlo momentaneamente ma poi le condizioni del piccolo si sono aggravate ed è deceduto. La magistratura ha disposto che sulla piccola salva venga eseguita l'autopsia. (ANSA).